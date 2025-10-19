Vorteilswelt
Was ist erlaubt?

Zu zweit am E-Scooter: Der Wahnsinn auf Rädern

Recht beraten
19.10.2025 09:00
Zu zweit, ohne Helm und mit Gepäck beladen – dieses Duo dient als Negativbeispiel.
Zu zweit, ohne Helm und mit Gepäck beladen – dieses Duo dient als Negativbeispiel.(Bild: Igor - stock.adobe.com)

Das Kind vorne, ein Elternteil dahinter, die Schul- und Handtasche lässig über die Schultern geschwungen. Zittrig rast das E-Scooter-Duo zwischen Passanten auf dem Gehsteig dahin. Ein Bild, das vor heimischen Schulen fast schon zur Normalität gehört. Krone+ klärt auf, was auf Scootern erlaubt ist, wie hoch etwaige Strafen aussehen.

Seit 2019 nimmt die Zahl der Elektro-Scooter in Österreich rasant zu. Waren auf Österreichs Straßen 2022 noch rund 200.000 Scooter mit elektrischem Antrieb unterwegs, verdoppelte sich die Zahl binnen zwei Jahren auf 400.000. Mittlerweile dürften rund eine halbe Million Elektro-Scooter im Umlauf sein. Mit ihnen steigt auch die Zahl der Unfälle. Alleine 2024 mussten 7500 Verletzungen nach Unfällen mit Scootern in Spitälern versorgt werden.

