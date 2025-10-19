Zu zweit am E-Scooter: Der Wahnsinn auf Rädern

Seit 2019 nimmt die Zahl der Elektro-Scooter in Österreich rasant zu. Waren auf Österreichs Straßen 2022 noch rund 200.000 Scooter mit elektrischem Antrieb unterwegs, verdoppelte sich die Zahl binnen zwei Jahren auf 400.000. Mittlerweile dürften rund eine halbe Million Elektro-Scooter im Umlauf sein. Mit ihnen steigt auch die Zahl der Unfälle. Alleine 2024 mussten 7500 Verletzungen nach Unfällen mit Scootern in Spitälern versorgt werden.