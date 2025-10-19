Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder

„Es geht um Vertrauen“

Die Kinder- und Jugendhilfe spricht auf „Krone“-Anfrage von einem differenzierten Auskunftsrecht. Es gehe darum, höchstpersönliche Daten der beteiligten Personen zu schützen, nicht um Informationen der Kinder- und Jugendhilfe geheim zu halten. „Es ist Grundintention jeder Kinder- und Jugendhilfe, zu den Kindern und Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dabei ist sicherzustellen, dass sie sich darauf verlassen können, dass ihre vertraulichen Informationen – etwa über Beziehungen zu engsten Verwandten – nicht ungeprüft an diese weitergegeben werden müssen“, sagt Theresia Schlöglmann, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Im Vorjahr hat die KIJH 127-mal Eltern die Obsorge entzogen.