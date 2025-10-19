Vorteilswelt
„Krone"-Stopplicht

Rang ablaufen

Fußball International
19.10.2025
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über den internationalen Fußball.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über den internationalen Fußball.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Manches wird sich im Fußball nie ändern. Österreichs 3:2 im Wembley-Stadion gegen England zählt auf ewig zu den größten Heldentaten unserer Kicker. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...

Manches wird sich im Fußball nie ändern. Österreichs 3:2 im Wembley-Stadion gegen England zählt auf ewig zu den größten Heldentaten unserer Kicker. Ansonsten kann man den Fußball von damals und heute kaum vergleichen, zu eklatant entwickelte sich der Sport in allen Facetten weiter. Vor allem bei den Gagen. Franz Hasil & Co. bekamen 1965 als Prämie 2500 Schilling, das entspricht inklusive Inflation heute einem Betrag von knapp 900 Euro. Für die aktuellen Teamspieler und Legionäre im Ausland ein fast lächerlicher Bonus.

Cristiano Ronaldo soll in seiner Karriere knapp zwei Milliarden Dollar verdient haben, Lionel Messi besitzt ein geschätztes Vermögen von über 500 Millionen Dollar. In Österreich führt David Alaba mit einem Jahresgehalt von über 22 Millionen Euro bei Real Madrid das Ranking an. Summen, die für die Fans kaum noch nachvollziehbar sind ...

In England explodierten mit den lukrativen TV-Verträgen und der besseren Vermarktung der Premier League die Gagen, selbst durchschnittliche Profis kassieren um die dreieinhalb Millionen Euro jährlich, nach oben hin gibt es kein Limit. Bis jetzt! Im englischen Money-Mekka wird im November über die Einführung einer Gehaltsobergrenze abgestimmt, um für mehr finanzielle Ordnung zu sorgen. Viele der Top-Adressen befürchten aber dadurch einen Nachteil für den Europacup, weil Teams aus den anderen Top-5-Ligen mit höheren Gehältern den Briten den Rang ablaufen könnten.

