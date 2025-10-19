In England explodierten mit den lukrativen TV-Verträgen und der besseren Vermarktung der Premier League die Gagen, selbst durchschnittliche Profis kassieren um die dreieinhalb Millionen Euro jährlich, nach oben hin gibt es kein Limit. Bis jetzt! Im englischen Money-Mekka wird im November über die Einführung einer Gehaltsobergrenze abgestimmt, um für mehr finanzielle Ordnung zu sorgen. Viele der Top-Adressen befürchten aber dadurch einen Nachteil für den Europacup, weil Teams aus den anderen Top-5-Ligen mit höheren Gehältern den Briten den Rang ablaufen könnten.