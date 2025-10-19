Hilferuf aus dem Altersheim: Mitarbeiter klagen an

Das Bild, das von Mitarbeitern eines Oberkärntner Seniorenheimes geschildert wird, ist erschreckend: Aus Angst vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen wandten sie sich verzweifelt an den Vorstand des zuständigen Sozialhilfeverbandes: „Wir bitten Sie als Kontrollorgan eindringlich um Unterstützung, Prüfung und Intervention. Die derzeitigen Zustände gefährden die Gesundheit und Würde der Bewohnerinnen und Bewohner.“ Denn täglich seien sie mit groben Missständen konfrontiert, die „aus unserer Sicht eine gefährdende Pflegepraxis darstellen und gegen das Heimaufenthaltsgesetz verstoßen“.