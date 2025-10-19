Jerich: „Nur so werden die Kärntner Fans leiser“

Die Grazer Eishockey-Cracks empfangen am Sonntag den KAC zum ewigen Kracher. Zuvor sprach 99ers-Präsident Herbert Jerich mit der „Krone“. Was ihm bisher gefiel, was nicht, über hitzige Diskussionen nach Niederlagen, wieso er oft im Fadenkreuz steht und die Rivalität zu den Klagenfurtern.
„Krone“: Wie hat Ihnen die bisherige Saison gefallen?
Herbert Jerich: Wir haben Auf und Abs gehabt, keine Frage. Natürlich würde ich lieber hier sitzen und als Spitzenreiter mit einem Punktepolster ein erstes Fazit ziehen. Wir müssen es aber auch nicht schlechtreden, wir sind knapp dran. Ich sehe unser Potenzial. Darum bin ich im Moment noch extrem ruhig.
