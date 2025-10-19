„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger, so viel wie der läuft. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm Fußball zu spielen“, schmunzelte Konrad Laimer über Teamkollege Harry Kane nach dem 2:1-Sieg gegen Dortmund. „Von Harry kann jeder Spieler sehr viel lernen, allein schon wegen seines Mindsets.“
Die „Krone“ berichtet aus München
Vor dem deutschen Clasico zwischen Bayern München und Borussia Dortmund war die Erwartungshaltung in beiden Lagern groß gewesen. Die Vorfreude war überall zu spüren. Die roten und auch die schwarz-gelben Fans zeigten sich siegessicher.
Am Ende war es aber wie fast immer in der Allianz Arena: Die Bayern gewannen, bleiben das Maß der Dinge in der Bundesliga. Das 2:1 war der siebente Sieg in der siebenten Runde. Das Torverhältnis beträgt 27:4. Harry Kane köpfelte nach einem Corner von Joshua Kimmich das 1:0 (22.) – sein zwölftes Saisontor! Und der Torjäger leitete auch das 2:0 mit einem sensationellen Pass aus der eigenen Hälfte auf Luis Diaz ein. Die Hereingabe des Kolumbianers brachte Jobe Bellingham, der in der 73. Minute für den unauffälligen Marcel Sabitzer eingewechselt worden war, in die Bredouille ...
Der Engländer konnte nicht klären, stoppte den Ball ungeschickt, sah dabei hölzern aus. Als er dann ausputzen wollte, schoss er den heranrauschenden Michael Olise an – 2:0 (79.). Das 1:2 von Joker Julian Brandt (84.) kam zu spät. Bayern hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. Für Manuel Neuer war es sein 363. Bundesliga-Sieg – er löste Thomas Müller als Rekordhalter ab. Der wie immer starke Konrad Laimer lachte: „So stellen wir uns vor, die Spiele zu dominieren. Das fühlte sich gut und richtig an, auch wenn wir noch einige Dinge besser hätten machen können.“
Zu Kane, der defensiv ebenfalls extrem viel ackerte, sagte er schmunzelnd: „Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger, so viel wie der läuft. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm Fußball zu spielen. Von Harry kann jeder Spieler sehr viel lernen, allein schon wegen seines Mindsets.“
Doppelpack von „Baumi“
Einen gelungenen Arbeitstag erlebte gestern auch Christoph Baumgartner: Der ÖFB-Teamspieler traf beim 2:1 seiner Leipziger gegen den Hamburger SV doppelt, erzielte seinen ersten Doppelpack im Dress der „Bullen“. „Siege geben mir immer einen Push. Spieler des Spiels zu sein, freut mich, aber in erster Linie zählen die drei Punkte.“ In Minute 78 machte er Platz für Xaver Schlager, der nach seiner im September erlittenen Wadenverletzung sein Comeback feierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.