Laimer schmunzelt:

„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger“

Deutsche Bundesliga
19.10.2025 07:32
Konrad Laimer (li.) und Harry Kane sind seit Wochen in Top-Form.
Konrad Laimer (li.) und Harry Kane sind seit Wochen in Top-Form.(Bild: AP/Petros Karadjias)

„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger, so viel wie der läuft. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm Fußball zu spielen“, schmunzelte Konrad Laimer über Teamkollege Harry Kane nach dem 2:1-Sieg gegen Dortmund. „Von Harry kann jeder Spieler sehr viel lernen, allein schon wegen seines Mindsets.“

Die „Krone“ berichtet aus München

Vor dem deutschen Clasico zwischen Bayern München und Borussia Dortmund war die Erwartungshaltung in beiden Lagern groß gewesen. Die Vorfreude war überall zu spüren. Die roten und auch die schwarz-gelben Fans zeigten sich siegessicher.

„Krone“- Reporter Alex Hofstetter war beim deutschen Clasico zwischen Bayern und Dortmund.
„Krone“- Reporter Alex Hofstetter war beim deutschen Clasico zwischen Bayern und Dortmund.(Bild: Alex Hofstetter)

Am Ende war es aber wie fast immer in der Allianz Arena: Die Bayern gewannen, bleiben das Maß der Dinge in der Bundesliga. Das 2:1 war der siebente Sieg in der siebenten Runde. Das Torverhältnis beträgt 27:4. Harry Kane köpfelte nach einem Corner von Joshua Kimmich das 1:0 (22.) – sein zwölftes Saisontor! Und der Torjäger leitete auch das 2:0 mit einem sensationellen Pass aus der eigenen Hälfte auf Luis Diaz ein. Die Hereingabe des Kolumbianers brachte Jobe Bellingham, der in der 73. Minute für den unauffälligen Marcel Sabitzer eingewechselt worden war, in die Bredouille ...

Der Engländer konnte nicht klären, stoppte den Ball ungeschickt, sah dabei hölzern aus. Als er dann ausputzen wollte, schoss er den heranrauschenden Michael Olise an – 2:0 (79.). Das 1:2 von Joker Julian Brandt (84.) kam zu spät. Bayern hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. Für Manuel Neuer war es sein 363. Bundesliga-Sieg – er löste Thomas Müller als Rekordhalter ab. Der wie immer starke Konrad Laimer lachte: „So stellen wir uns vor, die Spiele zu dominieren. Das fühlte sich gut und richtig an, auch wenn wir noch einige Dinge besser hätten machen können.“

Harry Kane
Harry Kane(Bild: GEPA)

Zu Kane, der defensiv ebenfalls extrem viel ackerte, sagte er schmunzelnd: „Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger, so viel wie der läuft. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm Fußball zu spielen. Von Harry kann jeder Spieler sehr viel lernen, allein schon wegen seines Mindsets.“

Christoph Baumgartner traf doppelt.
Deutsche Bundesliga
Baumgartner führt Leipzig mit Doppelpack zum Sieg
18.10.2025

Doppelpack von „Baumi“
Einen gelungenen Arbeitstag erlebte gestern auch Christoph Baumgartner: Der ÖFB-Teamspieler traf beim 2:1 seiner Leipziger gegen den Hamburger SV doppelt, erzielte seinen ersten Doppelpack im Dress der „Bullen“. „Siege geben mir immer einen Push. Spieler des Spiels zu sein, freut mich, aber in erster Linie zählen die drei Punkte.“ In Minute 78 machte er Platz für Xaver Schlager, der nach seiner im September erlittenen Wadenverletzung sein Comeback feierte.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Laimer schmunzelt:
„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger"
