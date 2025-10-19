„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger“

Der Engländer konnte nicht klären, stoppte den Ball ungeschickt, sah dabei hölzern aus. Als er dann ausputzen wollte, schoss er den heranrauschenden Michael Olise an – 2:0 (79.). Das 1:2 von Joker Julian Brandt (84.) kam zu spät. Bayern hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. Für Manuel Neuer war es sein 363. Bundesliga-Sieg – er löste Thomas Müller als Rekordhalter ab. Der wie immer starke Konrad Laimer lachte: „So stellen wir uns vor, die Spiele zu dominieren. Das fühlte sich gut und richtig an, auch wenn wir noch einige Dinge besser hätten machen können.“