Fünf Ideen hinaus aus der Wirtschaftsfalle

Die wirtschaftliche Talsohle dürfte überschritten sein, der Industrie fehlt dennoch weiter die Luft zum Atmen. Man stöhnt unter dem sich immer weiter aufblähenden Staat. Die Industriellenvereinigung legt nun mit einer neuen Kampagne den Finger in die Wunde. Präsident Georg Knill skizziert gegenüber der „Krone“ fünf Wege aus der „Staatswirtschaftsfalle“.
„Der Staat wächst unkontrolliert und bläht sich weiter auf. Die Staatsausgabenquote liegt bereits bei 56,3 Prozent und damit 7,1 Prozentpunkte oberhalb des EU-27-Durchschnitts. Das bedeutet, dass der Staat inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung Österreichs für Verwaltung, Investitionen und Sozialleistungen ausgibt. Österreich ist mehr Staatswirtschaft als Marktwirtschaft“, warnt die Industriellenvereinigung (IV).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.