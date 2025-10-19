Fünf Ideen hinaus aus der Wirtschaftsfalle

„Der Staat wächst unkontrolliert und bläht sich weiter auf. Die Staatsausgabenquote liegt bereits bei 56,3 Prozent und damit 7,1 Prozentpunkte oberhalb des EU-27-Durchschnitts. Das bedeutet, dass der Staat inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung Österreichs für Verwaltung, Investitionen und Sozialleistungen ausgibt. Österreich ist mehr Staatswirtschaft als Marktwirtschaft“, warnt die Industriellenvereinigung (IV).