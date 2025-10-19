Mitten in der Nacht: Feuer auf Dach von Ferienhaus

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Zillertal: In Uderns brach am Dach eines Ferienhauses plötzlich ein Brand aus. Rund 120 Einsatzkräfte rückten an und kämpften daraufhin gegen die Flammen an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ursache ist noch ein Rätsel.