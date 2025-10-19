Mitten in der Nacht: Feuer auf Dach von Ferienhaus

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Zillertal: In Uderns brach am Dach eines Ferienhauses plötzlich ein Brand aus. Rund 120 Einsatzkräfte rückten an und kämpften daraufhin gegen die Flammen an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ursache ist noch ein Rätsel.
Kurz vor 1.30 Uhr wurde via Leitstelle Tirol Alarm geschlagen. „Brand Dachstuhl“ – so lautete der Einsatzcode für die angeforderten Feuerwehren. Schauplatz war eine Ferienunterkunft. Dort war aus derzeit noch unbekannter Ursache am Dachstuhl im Bereich des Kamins Feuer ausgebrochen.
Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
Die Polizei
Insgesamt rund 120 Einsatzkräfte von den Freiwilligen Feuerwehren Uderns, Fügen, Hart, Ried und Schwaz rückten an und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Die Situation konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.
Ermittlungen zur Brandursache
„Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen“, heißt es vonseiten der Polizei. Neben Streifen der Exekutive und der Feuerwehr waren auch zwei Rettungsteams vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.