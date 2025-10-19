Vorteilswelt
Alarm im Zillertal

Mitten in der Nacht: Feuer auf Dach von Ferienhaus

Tirol
19.10.2025 08:09
Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort.
Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Zillertal: In Uderns brach am Dach eines Ferienhauses plötzlich ein Brand aus. Rund 120 Einsatzkräfte rückten an und kämpften daraufhin gegen die Flammen an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ursache ist noch ein Rätsel.

0 Kommentare

Kurz vor 1.30 Uhr wurde via Leitstelle Tirol Alarm geschlagen. „Brand Dachstuhl“ – so lautete der Einsatzcode für die angeforderten Feuerwehren. Schauplatz war eine Ferienunterkunft. Dort war aus derzeit noch unbekannter Ursache am Dachstuhl im Bereich des Kamins Feuer ausgebrochen.

Zitat Icon

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Die Polizei

Insgesamt rund 120 Einsatzkräfte von den Freiwilligen Feuerwehren Uderns, Fügen, Hart, Ried und Schwaz rückten an und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Die Situation konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.

Ermittlungen zur Brandursache
„Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen“, heißt es vonseiten der Polizei. Neben Streifen der Exekutive und der Feuerwehr waren auch zwei Rettungsteams vor Ort.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

