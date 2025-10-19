Von Airline verlorene Hunde gelten nur als Koffer

Offiziell ist das Urteil durch den Europäischen Gerichtshof nur „beratend“ – die Entscheidung liegt nun wieder bei einem spanischen Gericht. Doch die Signalwirkung ist klar: Wer seinen Hund im Flugzeug verliert, darf nicht auf Gerechtigkeit hoffen. Zumindest nicht in Form von Entschädigung.

Erst im vergangenen Jahr sorgte Hündin „Amalka“ für Chaos am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle: Sie entkam aus einem Flugzeug, zwei Startbahnen wurden gesperrt. Neun Tage später wurde sie gefunden und ihrer Besitzerin zurückgegeben. Ähnlich lief es im Jahr 2023 in Atlanta: Die Chihuahua-Mischung Maia entkam beim Umladen am Flughafen, nachdem ihre Besitzerin festgenommen wurde. Erst nach 22 Tagen wurde sie auf dem Rollfeld entdeckt.