„Didi erweckt sogar Tote wieder zum Leben!“

Nach einem 0:2 gegen Sturm Graz am 3. Juni 2023 hatte er trotz Tabellenplatz 3 in den bezahlten Dauer-Urlaub gehen müssen – 869 (vergeudete?) Tage später kehrt er heute in Wien gegen Rapid auf die Trainerbank des LASK und damit auf die des Tabellenvorletzten zurück.