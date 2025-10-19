„No Kings“: Millionen marschierten gegen Trump

Texas mobilisierte die Nationalgarde

In Republikaner-Bundesstaaten wie Texas wurde die Nationalgarde mobilisiert. Gouverneur Greg Abbott schickte Soldaten und Spezialeinheiten wie die „Texas Rangers“ nach Austin. Behauptet wurde, die Protestbewegung sei von der linken „Antifa“-Extremisten unterwandert, die Trump kürzlich als „Terrororganisation“ einstufen ließ.

Viele Bundesbedienstete derzeit im Zwangsurlaub

In der US-Hauptstadt Washington, wo Tausende auf die Straße gingen, sind viele Bundesbedienstete wegen des teilweisen Regierungsstillstands derzeit im Zwangsurlaub oder wurden schon zuvor im Zuge von Kürzungen entlassen. Der Sender CNN zitierte einen Demonstranten mit den Worten, er arbeite seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst – und die Trump-Regierung sei im Begriff, diesen zu zerstören.