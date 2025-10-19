Vorteilswelt
„Hat uns mitgeteilt“

Glasner verkündet Entscheidung um Abwehrchef!

Premier League
19.10.2025 07:04
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner muss nächste Saison auf einen wichtigen Leistungsträger ...
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner muss nächste Saison auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Fix! Englands Nationalspieler Marc Guehi wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bournemouth.

„Marc hat uns bereits mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben wird und daher nächstes Jahr gehen wird. Wir wollten, dass er bleibt und boten ihm einen neuen Vertrag an. Aber er sagte: ‘Nein, ich will etwas anderes machen.‘ Und das ist dann auch normal“, erklärte Glasner offen. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft nur noch bis Saisonende.

Nachdem ein Transfer zu Liverpool im Sommer 2024 geplatzt war, scheiterte nun wohl auch eine Vertragsverlängerung. 

Marc Guehi (re.) wird Crystal Palace verlassen.
Marc Guehi (re.) wird Crystal Palace verlassen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, APA/AFP/Adrian Dennis)

Zahlreiche Interessenten
Der englische Teamspieler (26 Länderspiele) wird damit ablösefrei wechseln können. Neben Liverpool sollen laut Medienberichten auch Real Madrid und der FC Bayern München Interesse zeigen. Guehis Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei rund 50 Millionen Euro.

Oliver Glasner
Tor in 97. Minute
Glasners Crystal Palace punktet in irrem Krimi
18.10.2025

Glasner verliert damit im Sommer einen seiner wichtigsten Defensivspieler – bleibt aber gelassen: „So ist das Fußballgeschäft.“

