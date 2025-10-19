Glasner verkündet Entscheidung um Abwehrchef!

Fix! Englands Nationalspieler Marc Guehi wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bournemouth.
„Marc hat uns bereits mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben wird und daher nächstes Jahr gehen wird. Wir wollten, dass er bleibt und boten ihm einen neuen Vertrag an. Aber er sagte: ‘Nein, ich will etwas anderes machen.‘ Und das ist dann auch normal“, erklärte Glasner offen. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft nur noch bis Saisonende.
Nachdem ein Transfer zu Liverpool im Sommer 2024 geplatzt war, scheiterte nun wohl auch eine Vertragsverlängerung.
Zahlreiche Interessenten
Der englische Teamspieler (26 Länderspiele) wird damit ablösefrei wechseln können. Neben Liverpool sollen laut Medienberichten auch Real Madrid und der FC Bayern München Interesse zeigen. Guehis Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei rund 50 Millionen Euro.
Glasner verliert damit im Sommer einen seiner wichtigsten Defensivspieler – bleibt aber gelassen: „So ist das Fußballgeschäft.“
