Kein Kommentar – sonst klagt der „Ex“

Heute trifft Sageder als Stögers Co-Trainer seinen „Ex“ wieder. Kommentarlos. Der 42-Jährige musste in Linz eine „Verschwiegenheitserklärung“ unterzeichnen. Keine Ahnung, wie lange die gilt und ob das auch die normale Gegner-Analyse betrifft. Das ist Sageder auch egal. Er verliert über den LASK kein Wort. Sicher ist sicher, Gruber klagt alles und jeden. Für Sageder ist das Kapitel beendet. Kühbauer hat es zum zweiten Mal aufgeschlagen. Mittlerweile beim Liga-Vorletzten.