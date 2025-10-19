Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Importfleisch am Menü

Besuch in Ministeriums-Kantine sorgt für Bauchweh

Tierecke
19.10.2025 07:00
Laut Aushang in einer der Kantinen des Landwirtschaftsministeriums kommt nur ein kleiner Teil ...
Laut Aushang in einer der Kantinen des Landwirtschaftsministeriums kommt nur ein kleiner Teil des angebotenen Fleisches aus Österreich. Wie wichtig ist es Norbert Totschnig (ÖVP), dass unsere Bauern ihre Erzeugnisse auch im Inland verkaufen können?(Bild: APA Georg Hochmuth)

Ein Lokalaugenschein der „Krone“ im Ministerium bringt es ans Licht: Wer glaubt, dass Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in seinen hauseigenen Kantinen heimischen Produkten den Vorrang gibt, irrt gewaltig. Ein Stich ins Herz für unsere Bauern.

0 Kommentare

Die „Krone“ erreicht Bäuerin Maria Radler während der Arbeit im Stall. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie mit viel Herzblut eine Landwirtschaft im Mühlviertel. So wie alle Bauern in Österreich ist sie davon abhängig, dass man ihr die Erzeugnisse auch abkauft. Maria setzt alles daran, dass sie ihren Bauernhof „enkelfit“ erhält und ihre Familie davon ernähren kann. Dass jeden Tag neun bäuerliche Betriebe österreichweit die Türen zu ihrem Hof schließen, zeigt, wie schwierig es ist, als Landwirt im internationalen Preiskampf zu bestehen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Maggie Entenfellner
Maggie Entenfellner
Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine