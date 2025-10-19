Besuch in Ministeriums-Kantine sorgt für Bauchweh

Die „Krone“ erreicht Bäuerin Maria Radler während der Arbeit im Stall. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie mit viel Herzblut eine Landwirtschaft im Mühlviertel. So wie alle Bauern in Österreich ist sie davon abhängig, dass man ihr die Erzeugnisse auch abkauft. Maria setzt alles daran, dass sie ihren Bauernhof „enkelfit“ erhält und ihre Familie davon ernähren kann. Dass jeden Tag neun bäuerliche Betriebe österreichweit die Türen zu ihrem Hof schließen, zeigt, wie schwierig es ist, als Landwirt im internationalen Preiskampf zu bestehen.