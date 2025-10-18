60 Prozent der Frauen klagen über Grapscher im Job

Konsequenzen bleiben oft aus

Erhoben wurden diese Daten im Auftrag der Arbeiterkammer von L & R Research in den männerdominierten Branchen Industrie und Gewerbe sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Als besorgniserregend werten Fachleute, dass mehr als die Hälfte der Betroffenen angeben, derartige Vorfälle nicht an Vorgesetzte zu melden. Die Gründe: Die Übergriffe würden zumeist verharmlost, Konsequenzen für Täter blieben allzu oft aus. Dazu kommt noch: Jede dritte betroffene Frau gab bei der Untersuchung an, von einer Führungskraft belästigt worden zu sein.