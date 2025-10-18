Das ist das deutsche Jugendwort des Jahres

Jugendwort des Jahres gibt es seit 2008

Das Jugendwort wird seit 2008 ermittelt und soll den Sprachgebrauch unter jungen Menschen nachzeichnen. Diskriminierende oder sexistische Begriffe sind ausgeschlossen. 2024 war „Aura“ das Jugendwort des Jahres. Der meist im scherzhaften Kontext benutzte Begriff wird oft als Synonym für die Ausstrahlung eines Menschen genutzt. „Aura“ löste den Begriff „goofy“ im Jahr 2023 ab, der an die tollpatschige Walt-Disney-Figur erinnerte.