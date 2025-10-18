Das ist das deutsche Jugendwort des Jahres

Das deutsche Jugendwort des Jahres 2025 ist „das crazy“. Die als Ausdruck der Sprachlosigkeit benutzte Floskel wurde am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse als Gewinner vorgestellt.
Die Formulierung „das crazy“ wird laut Langenscheidt-Verlag dann verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist somit vergleichbar mit „okay“ oder „aha, cool“.
„Goonen“ auf Platz zwei
Auf Platz zwei landete der Begriff „goonen“, mit dem Selbstbefriedigung, oft über eine lange Dauer, gemeint ist. Auf Platz drei wählten die Jugendlichen die Formulierung „checkst du“, mit der sichergestellt werden soll, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht.
Die Wahl zeige erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen, hieß es vom Langenscheidt-Verlag. Somit repräsentiere „das crazy“ den Zeitgeist gekonnt.
Gewählt von Elf- bis 20-Jährigen
Das Jugendwort wurde von Elf- bis 20-Jährigen bis zum Dienstag vergangener Woche in einem Onlinewahlverfahren ausgewählt. Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden bei der anonymen Wahl fast zwei Millionen Stimmen online abgegeben.
Jugendwort des Jahres gibt es seit 2008
Das Jugendwort wird seit 2008 ermittelt und soll den Sprachgebrauch unter jungen Menschen nachzeichnen. Diskriminierende oder sexistische Begriffe sind ausgeschlossen. 2024 war „Aura“ das Jugendwort des Jahres. Der meist im scherzhaften Kontext benutzte Begriff wird oft als Synonym für die Ausstrahlung eines Menschen genutzt. „Aura“ löste den Begriff „goofy“ im Jahr 2023 ab, der an die tollpatschige Walt-Disney-Figur erinnerte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.