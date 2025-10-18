Vorteilswelt
Schon einmal gehört?

Das ist das deutsche Jugendwort des Jahres

Viral
18.10.2025 14:55
(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)

Das deutsche Jugendwort des Jahres 2025 ist „das crazy“. Die als Ausdruck der Sprachlosigkeit benutzte Floskel wurde am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse als Gewinner vorgestellt.

Die Formulierung „das crazy“ wird laut Langenscheidt-Verlag dann verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist somit vergleichbar mit „okay“ oder „aha, cool“.

„Goonen“ auf Platz zwei
Auf Platz zwei landete der Begriff „goonen“, mit dem Selbstbefriedigung, oft über eine lange Dauer, gemeint ist. Auf Platz drei wählten die Jugendlichen die Formulierung „checkst du“, mit der sichergestellt werden soll, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht.

Die Wahl zeige erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen, hieß es vom Langenscheidt-Verlag. Somit repräsentiere „das crazy“ den Zeitgeist gekonnt.

Gewählt von Elf- bis 20-Jährigen
Das Jugendwort wurde von Elf- bis 20-Jährigen bis zum Dienstag vergangener Woche in einem Onlinewahlverfahren ausgewählt. Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden bei der anonymen Wahl fast zwei Millionen Stimmen online abgegeben.

Lesen Sie auch:
„Tuff“, „Diggah“ und „Schere“ – Teenager feiern ihre Sprache.
Nun geht‘s ans Voting
„Checkst du?“ Das sind die Top 10 der Jugendwörter
30.07.2025
Deutsche Scherzwahl
„Aura“ vor „Talahon“ Jugendwort des Jahres
19.10.2024

Jugendwort des Jahres gibt es seit 2008
Das Jugendwort wird seit 2008 ermittelt und soll den Sprachgebrauch unter jungen Menschen nachzeichnen. Diskriminierende oder sexistische Begriffe sind ausgeschlossen. 2024 war „Aura“ das Jugendwort des Jahres. Der meist im scherzhaften Kontext benutzte Begriff wird oft als Synonym für die Ausstrahlung eines Menschen genutzt. „Aura“ löste den Begriff „goofy“ im Jahr 2023 ab, der an die tollpatschige Walt-Disney-Figur erinnerte.

