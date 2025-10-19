Vorteilswelt
NHL

Rossi verbucht Assist bei 1:2-Pleite von Minnesota

Eishockey
19.10.2025 08:54
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: AFP/PATRICK SMITH)

Marco Rossi hat in der Nacht auf Sonntag bei der 1:2-Niederlage seiner Minnesota Wild gegen die Philadelphia Flyers einen Assist verbucht.

Vladimir Tarasenko brachte die Wild nach Vorlage des Vorarlbergers zunächst in Führung (22.). Owen Tippet erzielte schließlich den Ausgleich (48.), ehe Noah Cates in der Over-Time (63.) alles klar für das Heimteam aus Philadelphia machte.

Rossi hat in bisher fünf Spielen in dieser NHL-Saison ein Tor und vier Assists für Minnesota erzielt.

