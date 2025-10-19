Trotz Krankheit will Polizist (53) Dienst versehen

Geld für Umbau am Auto und Treppenlift

Finanziell geht sich derzeit auch kein Treppenlift im Haus aus. Ohne riesigen Aufwand in den ersten Stock ins Bad zu gelangen, wäre daher einer der innigsten Wünsche des emsigen Polizisten, der auf Spenden der „Krone“-Familie hofft.

Spenden unter dem Kennwort „René Treber“ an das Konto von

„Krone-Leser helfen“ bei der HYPO NOE: AT07 5300 0034 5592 4447