Nach Oster-Inferno: Bauernhof wieder auferstanden

Der Kassettl-Schmuck und ein Ranzen als Lichtblicke

Die Überreste nach den schrecklichen Stunden waren überschaubar – und dennoch Lichtblicke. „Den 300 Jahre alten Federkiel-Ranzen habe ich im Hausgang noch geschnappt, als mir schon die Funken ins Gesicht flogen“, blickt Gottlieb mit Schaudern zurück. Unter eineinhalb Metern verkohltem Schutt fand Christine ihre Haarspange und den Schmuck zum traditionellen Alpbacher Kassettl, die bei Prozessionen in Ehren gehalten werden. Und Gottlieb stieß in den Überresten sogar auf seinen Ehering. Ebenso auf eine Glocke aus dem Jahr 1847, die einst schon der Vater seiner Ururgroßmutter einer Kuh um den Hals gelegt hatte.