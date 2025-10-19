Österreichs Darts-Profi kehrt auf die Tour zurück

Gute Nachrichten für Österreichs Darts-Profi Rusty-Jake Rodriguez! Der 24-Jährige darf nach seiner aufgehobenen Doping-Sperre wieder an allen nationalen und internationalen PDC-Bewerben teilnehmen.
Rodriguez war seit Mitte September von der Darts Regulation Authority (DRA) suspendiert worden, nachdem im Rahmen einer Stichprobenkontrolle Ende August auffällige Werte festgestellt worden waren. Nun wurde die Sperre aufgehoben – ohne weitere Maßnahmen.
„Nach intensiven Wochen bin ich froh, mitteilen zu können, dass meine Suspendierung offiziell beendet ist und ich ab sofort wieder uneingeschränkt an allen Dartbewerben teilnehmen darf“, erklärte Rodriguez auf Facebook.
„Blick wieder nach vorne“
Bei der Kontrolle am 25. August war eine verbotene Substanz nachgewiesen worden, allerdings außerhalb des Wettbewerbsbetriebs. Dadurch fiel die Strafe milder aus. Rodriguez zeigte sich erleichtert: „Jetzt richte ich meinen Blick wieder voll nach vorne – auf das Board, auf die nächsten Herausforderungen, auf das, was kommt.“
Zum Schluss bedankte sich der Wiener bei seinem Umfeld: „Ein großes Dankeschön an die PDPA, mein Management und an alle, die mich in dieser Zeit unterstützt haben – sportlich, menschlich und mental.“
Nach turbulenten Wochen will Österreichs Darts-Youngster nun also wieder voll angreifen.
