Tod nach Drogenparty: Doch wer trägt die Schuld?

Gegenüber der Kriminalpolizei sagte der 25-Jährige dann später aus, dass sein Bekannter die Wohnung schon lange vorher verlassen wollte, und er selbst alles verschlafen hatte. Erst in den Morgenstunden des nächsten Tages will er bemerkt haben, dass die 21-Jährige schon ganz kalt gewesen sei und keinen Puls mehr hatte.