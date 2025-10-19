Vorteilswelt
60 Jahre Wembley-Sieg

„Steck die 2500 Schilling ein, sie gehören dir!“

Fußball International
19.10.2025 06:30
(Bild: Votava)

Am (morgigen) Montag vor 60 Jahren schrieb Österreichs Fußballteam Geschichte: Im legendären Wembley-Stadion in London siegten Flögel, Hasil und Co. gegen England am 20. Oktober 1965 sensationell 3:2. In seinem ersten Länderspiel wurde Toni Fritsch mit zwei Toren unsterblich. Die Helden von damals erinnern sich im Gespräch mit der „Krone“ an eine unvergessliche Nacht.

Die britische Presse schrieb von der „Nacht der Schande“, Österreich siegte am 20. Oktober 1965 nach Ungarn (1953) und Schweden (1959) als drittes Team vom Festland im ehrwürdigen Wembley. „Der Abend ist bei mir noch sehr präsent, der Höhepunkt meiner Karriere“, sagt der damalige Verteidiger Walter Ludescher 60 Jahre später.

