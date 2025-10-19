„Steck die 2500 Schilling ein, sie gehören dir!“

Am (morgigen) Montag vor 60 Jahren schrieb Österreichs Fußballteam Geschichte: Im legendären Wembley-Stadion in London siegten Flögel, Hasil und Co. gegen England am 20. Oktober 1965 sensationell 3:2. In seinem ersten Länderspiel wurde Toni Fritsch mit zwei Toren unsterblich. Die Helden von damals erinnern sich im Gespräch mit der „Krone“ an eine unvergessliche Nacht.