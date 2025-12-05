Algerien: „Ihr habt das Volk schon stolz gemacht!“

Einkünfte gespendet

2014 qualifizierten sich die Wüstenfüchse erstmals für eine K.o.-Phase. Schon damals dabei – richtig: Mahrez, zwei Jahre später mit Leicester und Christian Fuchs englischer Sensationsmeister, nun bei Al-Ahli. Im ersten und letzten Spiel konnte man Deutschland bis zur letzten Minute das Wasser reichen, ehe man als Sieger der Herzen vom Platz ging. Diesen Titel manifestierten sie spätestens, als Stürmerstar und Rekordschütze Islam Slimani – einer von bisher zehn verschiedenen Torschützen bei 13 Treffern – verkündete, dass die Mannschaft ihre WM-Einkünfte den Menschen im Gaza-Streifen spendet. Parole: „Diese Leute brauchen das Geld mehr als wir!“ Unumstrittene Volkshelden sind die Algerier, auch „Grüne“ genannt, trotz Erfolgen wie dem Titel beim Afrika-Cup 2019 nicht: Fußball wird von radikalen sunnitischen Geistlichen als gottloses Spiel betrachtet.