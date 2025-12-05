Wen zieht die ÖFB-Elf? WM-Auslosung ab 18 Uhr LIVE

Spannung pur! Welche Gegner bekommt unser Nationalteam bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zugelost? Die Auslosung in Washington beginnt um 18 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Rangnick hat kein Wunschlos
„Ich habe kein Wunschlos. Wir müssen ohnedies nehmen, was kommt. Ich erinnere mich an die EURO, als wir in die schwierigste aller Gruppen gelost wurden und am Ende Gruppensieger wurden. Wir werden die Herausforderung annehmen und uns bestmöglich vorbereiten“, so Teamchef Ralf Rangnick. „Es ist gut, dass wir nun bald Gewissheit haben, gegen wen und wo wir spielen werden. Damit wir schnellstmöglich unsere Planungen intensivieren können.“
In jeder Gruppe muss zumindest ein europäisches Team und dürfen maximal zwei europäische Teams aufscheinen. Ansonsten ist höchstens ein Team eines Kontinentalverbandes pro Gruppe erlaubt.
Die Töpfe im Überblick:
Topf 1: USA, Mexiko, Kanada, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien
Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, Sieger UEFA-Play-off A (Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland), Sieger UEFA-Play-off B (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien), Sieger UEFA-Play-off C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien), Sieger UEFA-Play-off D (Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark), Sieger Interkontinental-Play-off A (Neukaledonien, Jamaika oder SR Kongo), Sieger Interkontinental-Play-off B (Bolivien, Suriname oder Irak)
