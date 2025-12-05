Wen zieht die ÖFB-Elf? WM-Auslosung ab 18 Uhr LIVE

Rangnick hat kein Wunschlos

„Ich habe kein Wunschlos. Wir müssen ohnedies nehmen, was kommt. Ich erinnere mich an die EURO, als wir in die schwierigste aller Gruppen gelost wurden und am Ende Gruppensieger wurden. Wir werden die Herausforderung annehmen und uns bestmöglich vorbereiten“, so Teamchef Ralf Rangnick. „Es ist gut, dass wir nun bald Gewissheit haben, gegen wen und wo wir spielen werden. Damit wir schnellstmöglich unsere Planungen intensivieren können.“