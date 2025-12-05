Vorteilswelt
WM-Auslosung

Das Eröffnungsspiel für die WM 2026 steht fest!

Fußball International
05.12.2025 20:06
Mexiko wird die WM-Endrunde gegen Südafrika eröffnen.
Mexiko wird die WM-Endrunde gegen Südafrika eröffnen.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Das Eröffnungspiel für die WM 2026 steht nun fest. Heimnation Mexiko trifft auf Südafrika, den Gastgeber von 2010. Das Spiel wird am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt stattfinden.

Ebenfalls in Gruppe A wartet Südkorea, gegen die Mexiko erst bei der WM 2018 spielte und der Sieger aus dem europäischen Playoff D, wo unter anderem Dänemark, Tschechien, Irland und Nord Mazedonien noch die Chance auf die WM-Teilnahme haben.

Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
In WM-Gruppe J
LIVE: Argentinien und Algerien warten auf ÖFB-Elf
05.12.2025

Das ÖFB-Team wird am 16. Juni gegen Jordanien ins Turnier starten.

