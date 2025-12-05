„Ehrentäter“ nach 21 Jahren vor der Abschiebung

Jugendamt kannte Familie seit Längerem

Auch die MA 11, die zuständige Wiener Kinder- und Jugendhilfe, kannte die Familie mit sieben Kindern im Alter von vier bis 17 Jahren, darunter sechs Mädchen, schon seit längerer Zeit. Informiert wurde die Behörde von der Schule des Mädchens, weil die Eltern mit der Handynutzung offenbar nicht einverstanden waren und es deswegen Streit gab. Für einen derartigen Gewaltausbruch hätte es aber keine Alarmsignale gegeben, der Familienvater war polizeilich bisher unbescholten.