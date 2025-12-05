Diese Geschäfte haben am 8. Dezember offen

Tatsächlich müssten sich einige Händlerinnen und Händler das Aufsperren auch genau überlegen. „Vor allem außerhalb von hochfrequenten Standorten gilt es aus betriebswirtschaftlicher Sicht genau abzuwägen, ob sich ein Aufsperren der Geschäfte am Marienfeiertag angesichts steigender Kosten und Personalzuschlägen überhaupt lohnt“, sagte Institutsvorstand Christoph Teller. Mehr Öffnungsstunden würden nicht zwingend mehr Umsatz bedeuten, dieser könne sich innerhalb der Zeitfenster einfach verschieben.