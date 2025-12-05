Vorteilswelt
Einigung polarisiert

Diese Geschäfte haben am 8. Dezember offen

Wirtschaft
05.12.2025 20:17
Seit 30 Jahren dürfen Geschäfte am Marienfeiertag bereits offenhalten (Symbolbild).
Seit 30 Jahren dürfen Geschäfte am Marienfeiertag bereits offenhalten (Symbolbild).(Bild: APA/Marc Müller)

Seit 1995 dürfen Geschäfte am Marienfeiertag (8. Dezember) in ganz Österreich offenhalten. Die Einigung der Sozialpartner polarisiert bis heute. Für diesen Tag sind Zuschläge und Zeitausgleich für die Beschäftigten fällig.

0 Kommentare

Österreichweit haben am 8. Dezember etwa Interspar, Eurospar und Maximarkt geöffnet. Spar-Kaufleute haben hingegen nur teilweise offen. Auch der Diskonter Hofer öffnet seine Filialen. Der Handelskonzern Rewe, zu dem Adeg, Billa, Bipa und Penny gehören, sowie der Diskonter Lidl haben wie auch in den Vorjahren geschlossen. Bei Billa sind nur Bahnhofsfilialen und der Standort am Wiener Flughafen geöffnet.

Grundsätzlich dürfen Händlerinnen und Händler von 10 bis 18 Uhr ihre Geschäfte offenhalten. In Wien will laut einem Rundruf der Wirtschaftskammer die Mehrheit aufsperren. Das Angebot nutzen tendenziell große Ketten, kleinere sperren im Regelfall nicht auf. Angestellte dürfen nicht dazu gezwungen werden, am Marienfeiertag zu arbeiten.

Vor allem Junge kaufen ein
„Offene Geschäfte am 8. Dezember polarisieren auch nach drei Dekaden noch immer, wenngleich sich der Marienfeiertag vor allem bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten längst als Einkaufstag etabliert hat“, sagte Handelsforscher Ernst Gittenberger von der Universität Linz. Laut einer aktuellen Umfrage seines Instituts lehnt mehr als die Hälfte der befragten Österreicherinnen und Österreicher offene Geschäfte zu Maria Empfängnis ab.

Zitat Icon

Offene Geschäfte am 8. Dezember polarisieren auch nach drei Dekaden noch immer.

Handelsforscher Ernst Gittenberger

Tatsächlich müssten sich einige Händlerinnen und Händler das Aufsperren auch genau überlegen. „Vor allem außerhalb von hochfrequenten Standorten gilt es aus betriebswirtschaftlicher Sicht genau abzuwägen, ob sich ein Aufsperren der Geschäfte am Marienfeiertag angesichts steigender Kosten und Personalzuschlägen überhaupt lohnt“, sagte Institutsvorstand Christoph Teller. Mehr Öffnungsstunden würden nicht zwingend mehr Umsatz bedeuten, dieser könne sich innerhalb der Zeitfenster einfach verschieben.

