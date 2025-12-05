Jordanien: Tapfer wie Indiana Jones

Jordanischer Messi? „Mag es nicht, wenn man mich so nennt!“

Jordanien will mehr. Wie auch Mousa Al Tamari. Der 28-Jährige verdingt sich aktuell bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1 – als erster seines Landes. „Wenn man in Europa mehr Spiele von uns sehen würde, dann würden die Vereine auch sicher mehr jordanische Fußballer unter Vertrag nehmen“, ist er überzeugt. „Ich weiß, dass man zu Hause stolz ist auf mich“, so der Flügelspieler. „Aber es war nicht mein Ziel, der erste Jordanier in Frankreich zu sein. Ich will mehr.“ Was er hingegen gar nicht mag: jenen Spitznamen, den ihm die Fans seines Ex-Klubs APOEL Nikosia auf Zypern verpassten: Jordanischer Messi. „Ich mag es nicht, wenn man mich so nennt.“