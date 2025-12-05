bunte Society-Woche

Rita Ora im Interview ++ Hollywood im Baby-Glück

Adabei-TV
05.12.2025 20:00
0 Kommentare

Diese Woche war einiges los in der High Society: Weltstars wie Rita Ora, Marcia Cross und Mischa Barton plauderten mit krone.tv, in Hollywood gibt’s Babynews und eine Verlobung – und auch unsere heimischen Promis sorgen für Lacher, Charity-Arbeit und klare Statements. All das und mehr präsentiert Birgit Waldsam in der aktuellen Ausgabe von Adabei Prime.

Folgen Sie uns auf