Lassen Planai beben

Backstreet Boys haben Appetit auf die Steiermark

Steiermark
05.12.2025 21:00

Mit einer fulminanten Show eröffneten die Backstreet Boys den Konzertreigen in Schladming – und alle sangen mit! Das Planai-Stadion bebte bereits am ersten Abend und stimmte nicht nur die Boys für die kommenden Konzerte ein.

0 Kommentare

Anpfiff zum Konzert-Spektakel am Fuße der Planai! Die Backstreet Boys eröffneten am Freitag ihr dreitägiges Konzert-Spektakel im Rahmen des Saison-Openings der Vier-Berge-Ski-Schaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm – und 15.000 sangen bei einer Zeitreise der besonderen Art inbrünstig mit.

Denn auch 32 Jahre nach ihrer Gründung begeistern die Boys die Massen. „Das ist halt die Musik unserer Kindheit. Ich bin ein großer Fan und auch einigermaßen textsicher“, lächelt etwa Skisprung-Legende und dreimaliger Olympiasieger Thomas Morgenstern.

„Mein Lieblingslied ist natürlich ,Everybody, Backstreet’s Back‘. Das verbreitet einfach immer eine positive Energie“, kommt’s von Tausendsassa Paul Pizzera, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, drei Tage hintereinander auf der Bühne zu stehen. „Das ist richtig hart, aber auch verdammt lässig.“

Vor 15.000 Fans eröffneten die Superstars den Konzertreigen.
Vor 15.000 Fans eröffneten die Superstars den Konzertreigen.(Bild: Sepp Pail)


Die dafür notwendige Energie haben die US-Stars schon am Donnerstag spätabends getankt – nach dem Soundcheck ging’s nämlich kurz vor 23 Uhr noch zum Schnitzelessen ins Sporthotel Royer. Direktor Andreas Mayrhofer hat dafür extra das Steirerstüberl im Traditionshotel aufgesperrt. „Schnitzel mit Pommes und Salat mit Kernöl – sie waren ungemein höflich und ich glaube auch, dass es geschmeckt hat“, lächelt Mayrhofer.

Dem Vernehmen nach haben Nick, Brian, AJ, Howie und Kevin aber Appetit auf die Steiermark bekommen – sie bleiben nach ihren Konzerten noch im Ennstal und werden sich auch auf die Piste wagen.

Naschenweng mit „zu wenig Gewand“ im Koffer
Die Promidichte in Schladming war jedenfalls hoch wie noch nie. Unter anderem gesichtet: DJ Ötzi Gerry Friedle, Schlagerstar Melissa Naschenweng, die „einfach zu wenig Gewand“ im Koffer hatte und deshalb vorm Konzert noch schnell zum Shopping ins Schladminger Zentrum aufbrach, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, die Ski-Legenden Nici Schmidhofer, Michi Dorfmeister und Mike Tritscher, der ewig Junggebliebene Andreas Goldberger, „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann, Musikant Chris Steger und und und.

Klicken Sie sich durch die Bilder:

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (M.) und Veranstalter Klaus Leutgeb (re.) waren von den Boys ...
Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (M.) und Veranstalter Klaus Leutgeb (re.) waren von den Boys begeistert.(Bild: Sepp Pail)
Auf die Größe kommt es doch irgendwie an: Paul Pizzera schaute auf Nici Schmidhofer einmal auf.
Auf die Größe kommt es doch irgendwie an: Paul Pizzera schaute auf Nici Schmidhofer einmal auf.(Bild: Sepp Pail)
Hatten Spaß: Sonja und Gerry Friedle mit Isabella Leutgeb.
Hatten Spaß: Sonja und Gerry Friedle mit Isabella Leutgeb.(Bild: Sepp Pail)
Wintersportrunde: Thomas Morgenstern mit Freundin Jenny, Roswitha Stadlober und Andreas ...
Wintersportrunde: Thomas Morgenstern mit Freundin Jenny, Roswitha Stadlober und Andreas Goldberger.(Bild: Sepp Pail)
Klaus Leutgeb wurde von Landeshauptmann Mario Kunasek für seine Verdienste ausgezeichnet.
Klaus Leutgeb wurde von Landeshauptmann Mario Kunasek für seine Verdienste ausgezeichnet.(Bild: Sepp Pail)
Auch die Musiker Chris Steger und Melissa Naschenweng ließen sich den Auftritt der Backstreet ...
Auch die Musiker Chris Steger und Melissa Naschenweng ließen sich den Auftritt der Backstreet Boys nicht entgehen.(Bild: Sepp Pail)
Michael Feiertag mit Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits.
Michael Feiertag mit Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits.(Bild: Sepp Pail)

„Ich hab‘ beim Rauffahren schon den Text geübt, das sollte jetzt sitzen. Wobei meine Frau ja das richtige Fangirl ist – deswegen hab‘ ich ihr auch Karten für Samstag besorgt“, lächelte Landeshauptmann Mario Kunasek.

