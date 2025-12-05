Backstreet Boys haben Appetit auf die Steiermark



Die dafür notwendige Energie haben die US-Stars schon am Donnerstag spätabends getankt – nach dem Soundcheck ging’s nämlich kurz vor 23 Uhr noch zum Schnitzelessen ins Sporthotel Royer. Direktor Andreas Mayrhofer hat dafür extra das Steirerstüberl im Traditionshotel aufgesperrt. „Schnitzel mit Pommes und Salat mit Kernöl – sie waren ungemein höflich und ich glaube auch, dass es geschmeckt hat“, lächelt Mayrhofer.