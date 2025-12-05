„Absoluter Kracher!“ ÖFB jubelt über WM-Auslosung

„Von den Namen her haben wir mit dem amtierenden Weltmeister einen absoluten Kracher, da freut man sich darauf“, sagt Stefan Oesen, Assistenztrainer von Teamchef Ralf Rangnick. Das ÖFB-Team kann das WM-Duell mit Lionel Messi und Co. kaum erwarten.
Die weiteren Gegner bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko lauten Algerien und Jordanien. „Die zwei erscheinen vom Namen her machbar, auch wenn sie in ihren Qualifikationen souverän durchgekommen sind. Wenn wir unser Spiel durchbringen, sind wir gegen jeden Gegner konkurrenzfähig“, betont Oesen.
Mählich: „Das ist machbar“
Die jeweiligen Top-2 der insgesamt zwölf Pools sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein. Ex-Kicker Roman Mählich traut dem Nationalteam einiges zu. „Das ist machbar, das müssten unsere Spieler schaffen“, zeigt sich der ORF-Experte optimistisch. „Argentinien ist schon lässig. Gegen Messi spielen zu dürfen, ist schon ein Erlebnis!“
Oesen teilte außerdem mit, die Gegneranalyse habe bereits begonnen. So sei davon auszugehen, dass Algerien mit Viererkette agiere. Die Jordanier hingegen setzen laut Oesen auf eine Dreierkette und Umschaltmomente.
Oesens Vorgesetzte Ralf Rangnick bleibt gemeinsam mit einer hochrangig besetzte ÖFB-Delegation in den kommenden Tagen in den USA, um ein geeignetes Quartier zu finden. Wie der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll bereits vor der Auslosung mitteilte, wolle man bereits „in den nächsten Tagen eine Entscheidung“, was das Basecamp betrifft.
Der WM-Fahrplan
Schon jetzt steht fest, dass Österreichs erste WM-Partie nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt – entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Arlington oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien.
