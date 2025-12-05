„Absoluter Kracher!“ ÖFB jubelt über WM-Auslosung

Mählich: „Das ist machbar“

Die jeweiligen Top-2 der insgesamt zwölf Pools sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein. Ex-Kicker Roman Mählich traut dem Nationalteam einiges zu. „Das ist machbar, das müssten unsere Spieler schaffen“, zeigt sich der ORF-Experte optimistisch. „Argentinien ist schon lässig. Gegen Messi spielen zu dürfen, ist schon ein Erlebnis!“