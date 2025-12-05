Herzog über WM-Gruppe: „Es gibt nichts Schöneres!“

Argentinien, Algerien und Jordanien – Legende Andi Herzog spricht am Rande der „Krone“-Auslosungsparty von einer „interessanten“ WM-Gruppe für das ÖFB-Team. „Es gibt nichts Schöneres, als gegen den Titelverteidiger mit Lionel Messi zu spielen. Auch für den österreichischen Fan ein absoluter Leckerbissen“, sagt er im Talk mit „sportkrone.at“-Chef Michael Fally.