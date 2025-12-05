Böller explodierte in Hand von 14-jährigem Mädchen

Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr in einer Wohnung in der Zeppelingasse im Grazer Bezirk Puntigam. Das Mädchen dürfte den Böller der Kategorie F 4 (ausländisches Fabrikat) von einem Mitschüler bekommen und mit nach Hause genommen haben. Beim Versuch, ihn am Balkon der Wohnung zu zünden, explodierte der Knallkörper in ihrer rechten Hand.