Böller explodierte in Hand von 14-jährigem Mädchen

Eine 14-Jährige hat sich bei der Explosion eines Böllers Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Sie dürfte den Knallkörper am Balkon einer Grazer Wohnung entzündet haben.
Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr in einer Wohnung in der Zeppelingasse im Grazer Bezirk Puntigam. Das Mädchen dürfte den Böller der Kategorie F 4 (ausländisches Fabrikat) von einem Mitschüler bekommen und mit nach Hause genommen haben. Beim Versuch, ihn am Balkon der Wohnung zu zünden, explodierte der Knallkörper in ihrer rechten Hand.
Der Bruder der 14-Jährigen setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Das Mädchen wurde notärztlich versorgt und anschließend von der Rettung in die Kinderchirurgie des LKH-Graz eingeliefert. Die Polizei führt weitere Erhebungen zum Vorfall durch.
