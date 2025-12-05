Vorteilswelt
Amadeus Horse Indoors

„Wir geben alles für das Wohl der Pferde“

Salzburg
05.12.2025 21:00
Den Pferden geht es bei den Amadeus Horse Indoors in ihren Boxen, die sich in einer Halle ...
Den Pferden geht es bei den Amadeus Horse Indoors in ihren Boxen, die sich in einer Halle befinden, sehr gut.(Bild: Andreas Tröster)

Auf die Tiere wird bei den Amadeus Horse Indoors besonders geachtet. Die „Krone“ schaute sich am Veranstaltungsort um. Die Veranstalter sind mit den ersten Tagen sehr zufrieden.

0 Kommentare

„Die ersten Tage liefen wirklich gut, wir sind sehr zufrieden.“ Amadeus Horse Indoors-Geschäftsführer Christian Steiner strahlte am Freitag. „Ich habe mit vielen Reitern und Standlern gesprochen. Bisher gab es nur positives Feedback“, sagte er.

Reithelme gibt es genug zu kaufen.
Reithelme gibt es genug zu kaufen.(Bild: Andreas Tröster)

Dieses würde er vermutlich auch von den Pferden erhalten. Denn auf die Tiere wird beim Turnier im Salzburger Messezentrum ganz besonders geachtet. „Wir geben alles für das Wohl der Pferde“, stellte Steiner klar. „Denen geht es hier wirklich gut. Auch den Vierbeinern meiner Töchter gefällt es, die fühlen sich richtig wohl“, betonte Ex-Reiter Christian Juza, der Papa der beiden Salzburger Nachwuchshoffnungen Antonia und Raphaela Weixelbraun.

Zitat Icon

Denen geht es hier wirklich gut. Auch den Vierbeinern meiner Töchter gefällt es, die fühlen sich richtig wohl.

Geschäftsführer Christian Steiner.

Bild: Andreas Tröster

Die „Krone“ konnte hinter die Kulissen blicken, war in den Hallen, in denen die Tiere schlafen. „Wir wollen, dass kein Pferd im Freien übernachten muss. Deswegen können wir nur 450 Pferde bei uns aufnehmen, obwohl wir über 700 Anfragen hatten“, betonte Steiner. Fünf Tierärzte sind im Einsatz, 10.000 Tonen Sand verarbeiteten die Veranstalter und am Boden wurden Gummimatten ausgelegt, damit kein Tier ausrutschen kann. Zudem stehen den Aktiven vier Reitplätze zur Verfügung, damit sie ihre Lieblinge ausreichend bewegen können. „Bei einem Indoor-Event ist das einzigartig“, wusste Steiner.

Platz für Hobbyhorsing
Aber nicht nur den Pferden, sondern auch den Besuchern wird viel geboten. Neben dem Sportlichen gibt es eine Messe mit Verkaufsständen, einen Essenscorner und gar einen Platz für die Trendsportart Hobbyhorsing.

