„Wir geben alles für das Wohl der Pferde“

Die „Krone“ konnte hinter die Kulissen blicken, war in den Hallen, in denen die Tiere schlafen. „Wir wollen, dass kein Pferd im Freien übernachten muss. Deswegen können wir nur 450 Pferde bei uns aufnehmen, obwohl wir über 700 Anfragen hatten“, betonte Steiner. Fünf Tierärzte sind im Einsatz, 10.000 Tonen Sand verarbeiteten die Veranstalter und am Boden wurden Gummimatten ausgelegt, damit kein Tier ausrutschen kann. Zudem stehen den Aktiven vier Reitplätze zur Verfügung, damit sie ihre Lieblinge ausreichend bewegen können. „Bei einem Indoor-Event ist das einzigartig“, wusste Steiner.