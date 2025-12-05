Auf die Tiere wird bei den Amadeus Horse Indoors besonders geachtet. Die „Krone“ schaute sich am Veranstaltungsort um. Die Veranstalter sind mit den ersten Tagen sehr zufrieden.
„Die ersten Tage liefen wirklich gut, wir sind sehr zufrieden.“ Amadeus Horse Indoors-Geschäftsführer Christian Steiner strahlte am Freitag. „Ich habe mit vielen Reitern und Standlern gesprochen. Bisher gab es nur positives Feedback“, sagte er.
Dieses würde er vermutlich auch von den Pferden erhalten. Denn auf die Tiere wird beim Turnier im Salzburger Messezentrum ganz besonders geachtet. „Wir geben alles für das Wohl der Pferde“, stellte Steiner klar. „Denen geht es hier wirklich gut. Auch den Vierbeinern meiner Töchter gefällt es, die fühlen sich richtig wohl“, betonte Ex-Reiter Christian Juza, der Papa der beiden Salzburger Nachwuchshoffnungen Antonia und Raphaela Weixelbraun.
Denen geht es hier wirklich gut. Auch den Vierbeinern meiner Töchter gefällt es, die fühlen sich richtig wohl.
Geschäftsführer Christian Steiner.
Bild: Andreas Tröster
Die „Krone“ konnte hinter die Kulissen blicken, war in den Hallen, in denen die Tiere schlafen. „Wir wollen, dass kein Pferd im Freien übernachten muss. Deswegen können wir nur 450 Pferde bei uns aufnehmen, obwohl wir über 700 Anfragen hatten“, betonte Steiner. Fünf Tierärzte sind im Einsatz, 10.000 Tonen Sand verarbeiteten die Veranstalter und am Boden wurden Gummimatten ausgelegt, damit kein Tier ausrutschen kann. Zudem stehen den Aktiven vier Reitplätze zur Verfügung, damit sie ihre Lieblinge ausreichend bewegen können. „Bei einem Indoor-Event ist das einzigartig“, wusste Steiner.
Platz für Hobbyhorsing
Aber nicht nur den Pferden, sondern auch den Besuchern wird viel geboten. Neben dem Sportlichen gibt es eine Messe mit Verkaufsständen, einen Essenscorner und gar einen Platz für die Trendsportart Hobbyhorsing.
