Fettes Elektro-Gerät

Renault 5 Turbo 3E: Erster Auftritt auf der Straße

Motor
13.10.2025 15:00
(Bild: Renault)

Der R 5 Turbo mit Mittelmotor und den breit ausgestellten Kotflügeln, die ihm den Spitznamen „Pausbacke“ einbrachten, bekommt mit dem Renault 5 Turbo 3E einen modernen Nachfolger. Zwei Prototypen zeigten sich im Umfeld der Tour de Corse Historique jetzt erstmalig auf der Straße.

Am Steuer des einen Fahrzeugs saß auf Korsika Vorjahressieger und Markenbotschafter Julien Saunier, der mit einem historischen Maxi 5 Turbo an der Veranstaltung teilnahm.

Renault bezeichnet den 4,08 Meter langen und 2,03 Meter breiten R 5 Turbo 3E als erstes elektrisches „Mini-Supercar”. Seine beiden Radnabenmotoren an der Hinterachse liefern zusammen 408 kW/555 PS und mobilisieren ein Drehmoment von 4800 Newtonmeter an den Rädern. Beide können separat gesteuert werden. Das Fahrzeug ruht auf einer neuen Aluminium-/Carbon-Plattform.

(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)
(Bild: Renault)

Die öffentlichen Demonstrationsfahrten der beiden Prototypen fanden auf einem abgesperrten Gelände im Hafen von Calvi sowie auf der Strecke der legendären Sonderprüfung Notre Dame de la Serra und Montegrosso statt. Lackiert waren die Fahrzeuge in Schwarz-Gelb-Weiß – als Hommage an die Tour de Corse – beziehungsweise Rot-Blau-Weiß als Erinnerung an das Siegerauto mit Sponsor „Philips“ vor 40 Jahren.

Dank seiner Carbon-Struktur wiegt der 3E weniger als 1450 Kilogramm und sprintet in unter 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 800-Volt-Architektur ermöglicht Gleichstrom-Ladeleistung von bis zu 330 kW. Die 70-kWh-Batterie steht für Normreichweiten von über 400 Kilometern.

Der Renault 5 Turbo 3E ist seit Ende April bestellbar. Gebaut werden 1980 durchnummerierte Fahrzeuge. Die Reservierungsgebühr beträgt 50.000 Euro. Der voraussichtliche Endpreis liegt bei etwa 160.000 Euro. Die Auslieferung der ersten Autos ist für 2027 geplant.

