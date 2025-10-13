Renault 5 Turbo 3E: Erster Auftritt auf der Straße

Die öffentlichen Demonstrationsfahrten der beiden Prototypen fanden auf einem abgesperrten Gelände im Hafen von Calvi sowie auf der Strecke der legendären Sonderprüfung Notre Dame de la Serra und Montegrosso statt. Lackiert waren die Fahrzeuge in Schwarz-Gelb-Weiß – als Hommage an die Tour de Corse – beziehungsweise Rot-Blau-Weiß als Erinnerung an das Siegerauto mit Sponsor „Philips“ vor 40 Jahren.