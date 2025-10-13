Teuerung: SPÖ fürchtet einen neuen Preisschock

Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation 2026 auf unter zwei Prozent zu drücken. Dafür braucht es vor allem Maßnahmen bei den Lebensmittelpreisen. Die SPÖ macht neuerlich Druck. „Die Situation am Markt zeigt, dass es eine gemeinsame Kraftanstrengung aller – Politik und Wirtschaft – braucht“, appelliert Klubchef Philip Kucher.
Die letzte Regierung habe die Inflation nicht bekämpft. Das Ergebnis seien Rekordteuerung, Rekordausgaben und ein Rekorddefizit. Für die SPÖ sei das oberste Ziel in der Regierung, die Teuerung wieder auf unter zwei Prozent zu drücken. „Sollten die bisher gesetzten Maßnahmen der Regierung nicht ausreichen, werden wir Maßnahmen setzten“, so Kucher.
Die SPÖ hat gemeinsam mit dem „Momentum Institut“ die Zahlen zur Teuerung genau analysiert:
Neuer Preisschock durch Unimarkt-Pleite?
Die SPÖ befürchtet, dass die Pleite von Unimarkt weitere Nachteile für die Konsumenten haben könnte. Wenn die rund 90 Filialen an die Konkurrenz verkauft werden, bedeute das noch weniger Konkurrenz am Markt. Der Wettbewerb würde sinken und die Preise weiter steigen. „Die Marktmacht von Billa und Spar würde sich damit auf über 71 Prozent erhöhen“, so die SPÖ.
Laut Berechnungen des „Momentum Instituts“ hat sich die Gewinnsituation für Spar und Billa 2024 um 60 Prozent über den Vor-Corona-Jahren und um 50 Prozent über dem Mediangewinn der letzten 10 Jahren entwickelt.
Handel klagt über geringe Gewinnmargen
Der Handel verweist seinerseits immer wieder auf die geringen Gewinnmargen der Supermarktketten. Die durchschnittliche Marge, also der Gewinn im Lebensmittelhandel, liege bei einem Prozent des Umsatzes. Zwei Drittel vom Regalpreis würden von den Einkaufspreisen abhängen, über 13 Prozent machen demnach die Personalkosten aus, zehn Prozent die Logistik- und Energiekosten und 9,1 Prozent die Mehrwertsteuer.
