Teuerung: SPÖ fürchtet einen neuen Preisschock

Neuer Preisschock durch Unimarkt-Pleite?

Die SPÖ befürchtet, dass die Pleite von Unimarkt weitere Nachteile für die Konsumenten haben könnte. Wenn die rund 90 Filialen an die Konkurrenz verkauft werden, bedeute das noch weniger Konkurrenz am Markt. Der Wettbewerb würde sinken und die Preise weiter steigen. „Die Marktmacht von Billa und Spar würde sich damit auf über 71 Prozent erhöhen“, so die SPÖ.