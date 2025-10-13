Mit diesen Akkus fahren Elektroautos der Zukunft

Alte und neue Automobilriesen sind zuversichtlich, in den kommenden zwei Jahren Fahrzeuge mit den neuen Batterien auf den Markt bringen zu können. Demonstrator-Fahrzeuge mit seriennahen Prototypen der Akkus wurden auch bereits gesichtet – mit eindrucksvollen elektrischen Reichweiten jenseits der 1000 Kilometer. Toyota will übernächstes Jahr sogar ein Serienauto mit der neuen Technik auf den Markt bringen. Im Rennen um die nächste Generation Elektroautos mischen aber auch europäische und aufstrebende chinesische Autokonzerne mit. Krone+ zeigt Ihnen, was die kommenden Feststoff-Akkus besser machen als bestehende Technik – und welche Allianzen bei der Forschung vorn dabei sind.