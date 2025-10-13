So rollen chinesische Reifen den Markt auf

Linglong Tire wurde 1975 gegründet und gehört heute zu den größeren Global-Playern in der Reifenindustrie. Mit einem Umsatz von über 2,9 Mrd. Euro und Produktionsstätten in China, Thailand und Europa beliefert das Unternehmen inzwischen 173 Länder. Für den europäischen Markt betreibt Linglong ein Entwicklungszentrum in Deutschland und steuert Marketing, Tests und Logistik direkt aus Hannover.

In den letzten Jahren hat Linglong konsequent in Forschung und Qualitätssicherung investiert – mit sieben Entwicklungszentren weltweit und eigenen Teststrecken in Spanien und Finnland. Ziel: Reifen, die nicht nur preislich attraktiv sind, sondern auch technisch überzeugen.