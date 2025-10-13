Vorteilswelt
11-Mio.-Schmuckstück

Ärger für Messi: Wird seine Mega-Villa abgerissen?

Fußball International
13.10.2025 16:06
Lionel Messi zittert um seine Villa auf Ibiza.
Lionel Messi zittert um seine Villa auf Ibiza.(Bild: Krone KREATIV/AFP/LEONARDO FERNANDEZ, myprivatevillas.com)

Lionel Messi hat Ärger mit den Behörden. Die Luxus-Villa des argentinischen Fußball-Ausnahmekönners auf Ibiza könnte schon bald abgerissen werden.

Das 560 Quadratmeter große Anwesen befindet sich in Sant Josep de Sa Talaia. 2022 hatte Messi die Villa auf der spanischen Insel für sage und schreibe elf Millionen Euro gekauft. Ein Schmuckstück, das keine Wünsche offen lässt.

Die Villa von Lionel Messi
Die Villa von Lionel Messi(Bild: myprivatevillas.com)

Das Problem: Wie die spanische Tageszeitung „ABC“ berichtet, waren vor Messis Kauf Räume im Untergeschoss ohne Baugenehmigung errichtet worden. Wegen dieser „schwerwiegenden Verstöße“ wurde nun der Stadtrat aktiv, es droht sogar ein Teilabriss der Villa. 

Nächster Doppelpack
Sportlich läuft’s für Messi, der auf die Hilfe seiner Anwälte setzt, hingegen deutlich besser: Am Samstag führte der 38-Jährige seinen Klub Inter Miami in der Major League Soccer mit zwei Toren zu einem 4:0-Heimsieg über Atlanta United. Es waren die Saisontreffer 25 und 26 des Argentiniers. Messi leistete auch einen Assist. Inter Miami ist im Osten Dritter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
