Ärger für Messi: Wird seine Mega-Villa abgerissen?

Nächster Doppelpack

Sportlich läuft’s für Messi, der auf die Hilfe seiner Anwälte setzt, hingegen deutlich besser: Am Samstag führte der 38-Jährige seinen Klub Inter Miami in der Major League Soccer mit zwei Toren zu einem 4:0-Heimsieg über Atlanta United. Es waren die Saisontreffer 25 und 26 des Argentiniers. Messi leistete auch einen Assist. Inter Miami ist im Osten Dritter.