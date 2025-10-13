Ortschefs an Faber-Castell: „Ein schwerer Schlag“

Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell will sein Werk in Engelhartszell (OÖ) zusperren, 41 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Nun wenden sich der Bürgermeister und sein Vorgänger in einem emotionalen Brief an die Eigentümerfamilie des deutschen Traditionsunternehmens.
Südamerika statt Oberösterreich: Der deutsche Schreibwarenhersteller Faber-Castell will sein Werk in Engelhartszell, wie berichtet, im Sommer 2026 schließen und die Produktionsanlagen nach Peru verlagern. Der Standort fällt dem Effizienzprogramm des Unternehmens zum Opfer.
Die 41 betroffenen Mitarbeiter wurden am Freitag informiert. Nun wenden sich Roland Pichler, Bürgermeister von Engelhartszell, und sein Vorgänger, Friedrich Bernhofer, in einem offenen Brief an die Eigentümerfamilie Faber-Castell. In dem emotionalen Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, ist von einem „schweren Schlag für unsere Marktgemeinde und unsere Region“ die Rede. „41 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz – viele von ihnen in einem Alter, in dem es in unserer Region nahezu unmöglich ist, eine neue Beschäftigung zu finden“, schreiben die Bürgermeister.
Standort hätte eigentlich ausgebaut werden sollen
Seit 1963 wird in Engelhartszell für Faber-Castell produziert, allen voran die berühmten Textmarker der deutschen Traditionsmarke. Die Nachfrage nach den Leuchtstiften sei zuletzt jedoch stark rückläufig gewesen“, hieß es vom Unternehmen zur Schließung des Standorts.
Dabei hätte das Werk in Oberösterreich – zumindest laut den Ortschefs – eigentlich ausgebaut werden sollen: 2023 habe Faber-Castell von der Gemeinde um eine halbe Million Euro noch ein 7500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, um den Produktionsstandort zu erweitern. „Dieses Areal galt in unserer Gemeinde als Hoffnung für eine künftige touristische Nutzung – umso mehr wurde seine Übergabe als Zeichen der Verbundenheit mit Ihrem Haus verstanden“, so die Bürgermeister.
Sie appellieren an Faber-Castell – das Unternehmen war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar -, die Entscheidung noch einmal zu überdenken „und den Mitarbeitern mit ihren Familien eine Zukunftsperspektive zu geben.“
