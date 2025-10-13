Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aus für Werk

Ortschefs an Faber-Castell: „Ein schwerer Schlag“

Oberösterreich
13.10.2025 16:50
Seit mehr als 60 Jahren werden in Engelhartszell die Textmarker von Faber-Castell produziert, im ...
Seit mehr als 60 Jahren werden in Engelhartszell die Textmarker von Faber-Castell produziert, im Sommer 2026 soll das Werk zusperren.(Bild: Faber-Castell AG)

Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell will sein Werk in Engelhartszell (OÖ) zusperren, 41 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Nun wenden sich der Bürgermeister und sein Vorgänger in einem emotionalen Brief an die Eigentümerfamilie des deutschen Traditionsunternehmens.

0 Kommentare

Südamerika statt Oberösterreich: Der deutsche Schreibwarenhersteller Faber-Castell will sein Werk in Engelhartszell, wie berichtet, im Sommer 2026 schließen und die Produktionsanlagen nach Peru verlagern. Der Standort fällt dem Effizienzprogramm des Unternehmens zum Opfer.

Die 41 betroffenen Mitarbeiter wurden am Freitag informiert. Nun wenden sich Roland Pichler, Bürgermeister von Engelhartszell, und sein Vorgänger, Friedrich Bernhofer, in einem offenen Brief an die Eigentümerfamilie Faber-Castell. In dem emotionalen Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, ist von einem „schweren Schlag für unsere Marktgemeinde und unsere Region“ die Rede. „41 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz – viele von ihnen in einem Alter, in dem es in unserer Region nahezu unmöglich ist, eine neue Beschäftigung zu finden“, schreiben die Bürgermeister.

Bürgermeister Roland Pichler wendet sich an die Unternehmerfamilie.
Bürgermeister Roland Pichler wendet sich an die Unternehmerfamilie.(Bild: Wenzel Markus)

Standort hätte eigentlich ausgebaut werden sollen
Seit 1963 wird in Engelhartszell für Faber-Castell produziert, allen voran die berühmten Textmarker der deutschen Traditionsmarke. Die Nachfrage nach den Leuchtstiften sei zuletzt jedoch stark rückläufig gewesen“, hieß es vom Unternehmen zur Schließung des Standorts.

Dabei hätte das Werk in Oberösterreich – zumindest laut den Ortschefs – eigentlich ausgebaut werden sollen: 2023 habe Faber-Castell von der Gemeinde um eine halbe Million Euro noch ein 7500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, um den Produktionsstandort zu erweitern. „Dieses Areal galt in unserer Gemeinde als Hoffnung für eine künftige touristische Nutzung – umso mehr wurde seine Übergabe als Zeichen der Verbundenheit mit Ihrem Haus verstanden“, so die Bürgermeister.

Lesen Sie auch:
Das Werk in Engelhartszell schließt im Sommer 2026.
Jobs wandern ab
Faber-Castell sperrt Werk in Oberösterreich zu
10.10.2025

Sie appellieren an Faber-Castell – das Unternehmen war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar -, die Entscheidung noch einmal zu überdenken „und den Mitarbeitern mit ihren Familien eine Zukunftsperspektive zu geben.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
250.893 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.368 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
153.521 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3142 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1250 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
995 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Oberösterreich
Nach Aus für Werk
Ortschefs an Faber-Castell: „Ein schwerer Schlag“
Wissenschaft und Kunst
Namen für die Landespreise für Kultur stehen fest
Nicht rechtskräftig
Zehn Monate bedingt für Würstelattacke auf Muslima
Ursache unklar
Vor Linzer Lokal flogen die Fäuste: Drei Verletzte
Später gestellt
Nach Unfall um 3 Uhr früh lief Lenkerin weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf