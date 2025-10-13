Vorteilswelt
„Splitterfasernackt!“

Nackt-Fotos! Spielerfrau lässt die Hüllen fallen

Fußball International
13.10.2025 17:35

Laura „Abla“ Schmitt lässt die Hüllen fallen! Die Freundin von Barcelona-Star Dani Olmo ist das Model einer großen Akt-Fotostrecke in der neuen Ausgabe des Hamburger Magazins „TUSH“.

„My first cover???!!!!!! Thank you for believing in me. You made me unstoppable and empowered.“ Zu Deutsch: „Mein erstes Cover???!!!!!! Danke fürs An-mich-Glauben. Ihr habt mich ermutigt und stark gemacht“, schreibt Laura auf ihrem Instagram-Kanal neben einem Foto, das sie mit dem Magazin zeigt. 

Dani Olmo mit Freundin Laura Schmitt
Dani Olmo mit Freundin Laura Schmitt(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

„Sieben Stunden splitterfasernackt“
Das Foto-Shooting fand bereits im Juli statt. Zu den Aufnahmen sagte die 26-jährige Deutsche damals: „Ich lag sieben Stunden splitterfasernackt am Set. Dafür dass ich so einen Stock im Arsch habe bei dem Gedanken, dass es veröffentlicht wird, habe ich mich am Set pudelwohl gefühlt. Ich hatte gar keine Probleme. Ich bin am Set sehr professionell. Ich habe den Kopf ausgeschaltet, mich dort splitterfasernackt hingelegt, und dann ging es ab. Ich bin unendlich stolz darauf, dass ich mich getraut habe und das Gesicht des Editorials bin.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf