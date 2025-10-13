Antrag an Shiffrin: Nervöser als in Kitz am Start

Aleksander Aamodt Kilde im sportkrone.at-Video-Interview! Der norwegische Ski-Held spricht am Rande der Präsentation des neuen Kinofilms „Downhill Skiers“ mit Michael Fally über seine Schulter, den Comeback-Plan, seine Siege in Beaver Creek, die Wichtigkeit von Mikaela Shiffrin an seiner Seite nach seinem schweren Sturz und warum er beim Heiratsantrag nervöser als vor jedem Start in Kitzbühel war (alles im Video oben).