Antrag an Shiffrin: Nervöser als in Kitz am Start

Aleksander Aamodt Kilde im sportkrone.at-Video-Interview! Der norwegische Ski-Held spricht am Rande der Präsentation des neuen Kinofilms „Downhill Skiers“ mit Michael Fally über seine Schulter, den Comeback-Plan, seine Siege in Beaver Creek, die Wichtigkeit von Mikaela Shiffrin an seiner Seite nach seinem schweren Sturz und warum er beim Heiratsantrag nervöser als vor jedem Start in Kitzbühel war (alles im Video oben).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.