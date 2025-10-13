„Glaube nicht – Herminator ist ganz große Nummer“

Marco Odermatt im sportkrone.at-Video-Interview! Der Schweizer Superstar sinniert anlässlich des Kino-Starts des Doku-Films „Downhill Skiers“ mit Michael Fally über seine Rolle als „Schauspieler“, das „Tier“ im Rennfahrer, Feier-Momente, die anstehende Saison, einen möglichen fünften Triumph im Gesamtweltcup, Hermann Maier, Marcel Hirscher und Mitleid mit den Österreichern (alles im Video oben).