Zwei Tote bei Zugdrama: Lokführer freigesprochen

Ein Lokführer (60) der Zillertalbahn in Tirol muss mit dem Tod von zwei Fußgängern fertigwerden. Nun stand der Mann zudem als Beschuldigter wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Doch hat er etwas falsch gemacht?
Ein im Tiroler Zillertal lebendes Paar (59 und 60 Jahre) aus Serbien wollte im Februar eigentlich nur eine Eistruhe zum Entsorgen über einen unbeschrankten Bahnübergang schleppen. Doch die beiden wurden bei Einbruch der Dämmerung vom Zug gerammt und waren auf der Stelle tot.
Truhe verdeckte vermutlich die Sicht
Hätte der nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Lokführer noch bremsen können? „Nein“, meinte ein Sachverständiger in Innsbruck vor Gericht. Das Duo sei aufgrund der Truhe unter Umständen erst zwei Sekunden zuvor für den 60-Jährigen sichtbar gewesen.
„Man muss ihm dann auch noch eine Reaktionszeit von einer Sekunde zugestehen“, sagte er zusätzlich. Das bedeute: Sowohl Signal als auch eine sofortige Vollbremsung hätte keine nennenswerte Wirkung mehr gehabt. Ob ein solches überhaupt abgegeben wurde, konnte der Gutachter auf Nachfrage von der Richterin nicht sagen.
Am Ende gab es einen Freispruch im Zweifel. „Es kann nicht zu 100 Prozent festgestellt werden, wie sich die Situation tatsächlich zugetragen hat“, sagte die Richterin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.