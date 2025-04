R5 Turbo: 50.000 Euro nur für die Reservierung!

Das ist der R5 Turbo 3E

Renault bezeichnet die vollelektrische Neuauflage des legendären Renault 5 Turbo und Turbo 2 aus den 1980er Jahren als Mini-Supercar. Der Elektro-Bolide wird von zwei Radnabenmotoren an den Hinterrädern angetrieben, die insgesamt 540 PS und 4800 Nm zur Verfügung stellen. Dank seiner Carbon-Struktur wiegt er weniger als 1450 Kilogramm und sprintet in weniger als 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 800-Volt-Architektur garantiert ultraschnelles Laden: Bei einer Gleichstrom-Ladeleistung von 350 kW wird die 70-kWh-Batterie in nur 15 Minuten von 15 auf 80 Prozent aufgeladen. Die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt über 400 km.