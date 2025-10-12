Elektro-Fiat 500e kommt nun doch mit Benzinmotor

Turin im Auto verewigt

Die Launch Edition Fiat 500 Hybrid Torino ist exklusiv in der neuen Karosseriefarbe „Sun of Italy“ verfügbar, die von der Sommersonne Italiens inspiriert ist. Als zweite Farbe ist die bereits bekannte Farbe „Ocean Grün“ erhältlich. Weitere Erkennungszeichen neben dem Hybrid-Logo sind spezielle Grafiken an den hinteren Seitenfenstern: Sie zeigen die Silhouette der Mole Antonelliana, ein knapp 170 Meter hohes Gebäude und ein Wahrzeichen der Stadt Turin. Die Stoffbezüge der vorderen Sitze weisen Sitzflächen in schwarz-grauem Karomuster auf. Sie sind mit dem Schriftzug „Fabbrica Italiana Automobili Torino” verziert, dem vollen Namen der Marke FIAT. Die Armaturentafel ist in Wagenfarbe lackiert.