Plötzlich Verbrenner!

Elektro-Fiat 500e kommt nun doch mit Benzinmotor

Motor
12.10.2025 06:10
(Bild: Fiat)

Als der brandneue Fiat 500e herauskam, hieß es, der kann nur elektrisch. Deshalb wurde der alte 500er mit Verbrennungsmotor weitergebaut. Mittlerweile ist der längst Geschichte. Nun, da die Elektropläne stocken, geschieht ein Wunder: Demnächst wird der 500e zum Verbrenner!

Zwar nennt der Hersteller das neue Modell hochtrabend „Hybrid“, tatsächlich ist da aber lediglich ein 12-Volt-Elektromotörchen, das beim Anfahren und Beschleunigen unterstützt. Den Antrieb an sich besorgt ein 1,0-Liter-Benziner aus der FireFly-Motorenfamilie. Kombiniert mit einem Sechsganggetriebe, leistet er 65 PS.

Ein echter Italiener
„Hybrid“ ist nicht das einzig Klangvolle: Der Kleine bekommt als Sondermodell auch einen Beinamen. Torino heißt er. Klar, als Hommage an die Stadt Turin, die Heimatstadt der Marke. Bereits der historische, 1957 präsentierte Fiat 500 wurde im Werk Mirafiori in der norditalienischen Industriemetropole gefertigt. Die Entscheidung, auch den neuen Fiat 500 Hybrid dort zu produzieren, ist ein wichtiger Schritt in der Wiederbelebung der geschichtsträchtigen Fabrik.

Damit entgeht der Wagen auch dem Schicksal des Alfa Romeo Junior, der Milano hätte heißen sollen, das aber nicht darf, weil er nicht in Italien gebaut wird.

Turin im Auto verewigt
Die Launch Edition Fiat 500 Hybrid Torino ist exklusiv in der neuen Karosseriefarbe „Sun of Italy“ verfügbar, die von der Sommersonne Italiens inspiriert ist. Als zweite Farbe ist die bereits bekannte Farbe „Ocean Grün“ erhältlich. Weitere Erkennungszeichen neben dem Hybrid-Logo sind spezielle Grafiken an den hinteren Seitenfenstern: Sie zeigen die Silhouette der Mole Antonelliana, ein knapp 170 Meter hohes Gebäude und ein Wahrzeichen der Stadt Turin. Die Stoffbezüge der vorderen Sitze weisen Sitzflächen in schwarz-grauem Karomuster auf. Sie sind mit dem Schriftzug „Fabbrica Italiana Automobili Torino” verziert, dem vollen Namen der Marke FIAT. Die Armaturentafel ist in Wagenfarbe lackiert.

(Bild: Fiat)
(Bild: Fiat)
(Bild: Fiat)

Zur Serienausstattung des neuen Fiat 500 Hybrid Torino zählen unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallräder, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelsystem, Dämmerungs- und Regensensoren, Parksensoren hinten sowie das schlüssellose Zugangs- und Motorstart-System „Keyless Go“.

Der neue Fiat 500 Hybrid Torino zeigt auch mit modernen Konnektivitätstechnologien seine Stärke im urbanen Alltag. Zentrales Bedienelement des Infotainmentsystems ist ein frei konfigurierbarer, hochauflösender 10,25-Zoll-Touchscreen (Bildschirmdiagonale 26 Zentimeter). Smartphones lassen sich über Android Auto und Apple CarPlay drahtlos integrieren.

Turin ist die Heimat von Fiat und Namensgeberin für das Sondermodell.
Turin ist die Heimat von Fiat und Namensgeberin für das Sondermodell.(Bild: Fiat)

Zu den Fahrerassistenzsystemen zählen unter anderem der autonome Notbremsassistent, der Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung. Beim Sondermodell Fiat 500 Hybrid Torino sind die Fahrerassistenzsysteme durch die Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer ergänzt.

Die Preise für den Fiat 500 Hybrid werden im Zuge der Bestellöffnung im November bekannt gegeben.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
