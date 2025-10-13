Solidarbeitrag als Rezept gegen akuten Ärztemangel

Babler appelliert an Gerechtigkeit

„Wenn wir als Gesellschaft jungen Menschen ein kostenfreies Medizinstudium ermöglichen, wenn wir ihnen jahrelang eine Ausbildung finanzieren, die von Steuergeld bezahlt wird, dann ist es nur gerecht, dass sie nach dem Studium auch eine Zeit lang im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten. Nicht als Strafe. Sondern als Beitrag, als Teil eines fairen Gesellschaftsvertrags“, meinte Babler am Landesparteitag seiner Genossen in Vorarlberg.