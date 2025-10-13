Rosen: „Ich frage mich: Ist es Zeit zu gehen?“

„Krone“: Herr Präsident Rosen, kehrt nach dem Gaza-Deal Frieden ein im Nahen Osten?

Elie Rosen: Das Abkommen ist ein Sieg der Hamas. Kein Schritt zum Frieden – weder für Israel noch für Europa. Es ist ein Signal an alle Extremisten, dass sich Gewalt lohnt: Eine Terrororganisation wird zum legitimen Akteur, der demokratische Strukturen fordert, die er selbst weggeputscht hat. Wer Terror relativiert, importiert ihn. Das wird Europa noch mehr bitter zu spüren bekommen.