Rosen: „Ich frage mich: Ist es Zeit zu gehen?“

Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, spricht im „Krone“-Interview über den Geisel-Deal, den zunehmenden Antisemitismus in Europa und darüber, dass viele Juden nach Israel emigrieren.
„Krone“: Herr Präsident Rosen, kehrt nach dem Gaza-Deal Frieden ein im Nahen Osten?
Elie Rosen: Das Abkommen ist ein Sieg der Hamas. Kein Schritt zum Frieden – weder für Israel noch für Europa. Es ist ein Signal an alle Extremisten, dass sich Gewalt lohnt: Eine Terrororganisation wird zum legitimen Akteur, der demokratische Strukturen fordert, die er selbst weggeputscht hat. Wer Terror relativiert, importiert ihn. Das wird Europa noch mehr bitter zu spüren bekommen.
