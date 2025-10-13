Vorteilswelt
Das royale Ranking

KI kürt die schönste künftige Königin Europas!

Royals
13.10.2025 17:00
Kronprinzessin Amalia der Niederlande und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien werden einmal als ...
Kronprinzessin Amalia der Niederlande und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien werden einmal als Königinnen regieren.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

In Europas Königshäusern wird geflüstert, getuschelt – und gestaunt! Eine künstliche Intelligenz hat analysiert, welche Prinzessin die schönste künftige Königin Europas wird. 

0 Kommentare

Für die Studie wurden Gesichtsproportionen, Symmetrie und das legendäre „Golden Ratio“-Prinzip ausgewertet – jenes mathematische Maß, das seit Jahrhunderten als Inbegriff perfekter Schönheit gilt.

Zur Auswertung standen die drei wohl bekanntesten Thronfolgerinnen Europas:

Prinzessin Leonor von Spanien (19) – elegant, klassisch, mit dem Charme ihrer Mutter Königin Letizia.

Kronprinzessin Leonor von Spanien
Kronprinzessin Leonor von Spanien(Bild: EPA/FERNANDO VILLAR)

Prinzessin Amalia der Niederlande (21) – selbstbewusst, modern, mit starker Ausstrahlung.

Prinzessin Amalia der Niederlande
Prinzessin Amalia der Niederlande(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Prinzessin Elisabeth von Belgien (23) – ruhig, kultiviert, mit jener geheimnisvollen Aura, die man sonst nur in alten Hollywood-Filmen findet.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien
Kronprinzessin Elisabeth von Belgien(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Krone der Schönheit
Doch nur eine der drei jungen Royals erhielt von der KI die Krone der Schönheit.

Laut der KI-Analyse, über die „gala.de“ berichtet, trägt eine europäische Thronfolgerin schon jetzt den Titel der „schönsten zukünftigen Königin Europas“.

Sie ist klug, bescheiden, spricht vier Sprachen und studiert an der Elite-Uni Harvar. Ihr Stil? Klassisch, aber nie langweilig. Ihre Haltung? Königlich, aber modern.

Ihr Name: Prinzessin Elisabeth von Belgien.

Prinzessin Elisabeth mit ihren Eltern Königin Mathilde und König Philippe
Prinzessin Elisabeth mit ihren Eltern Königin Mathilde und König Philippe(Bild: EPA/CLAUDE PISCITELLI / POOL)

Sie ist die, die laut KI-Algorithmus die perfekte Balance aus Schönheit, Symmetrie und königlicher Ausstrahlung besitzt – und eines Tages Europas strahlendste Monarchin werden könnte.

Porträt von krone.at
krone.at
