KI kürt die schönste künftige Königin Europas!

In Europas Königshäusern wird geflüstert, getuschelt – und gestaunt! Eine künstliche Intelligenz hat analysiert, welche Prinzessin die schönste künftige Königin Europas wird.
Für die Studie wurden Gesichtsproportionen, Symmetrie und das legendäre „Golden Ratio“-Prinzip ausgewertet – jenes mathematische Maß, das seit Jahrhunderten als Inbegriff perfekter Schönheit gilt.
Zur Auswertung standen die drei wohl bekanntesten Thronfolgerinnen Europas:
Prinzessin Leonor von Spanien (19) – elegant, klassisch, mit dem Charme ihrer Mutter Königin Letizia.
Prinzessin Amalia der Niederlande (21) – selbstbewusst, modern, mit starker Ausstrahlung.
Prinzessin Elisabeth von Belgien (23) – ruhig, kultiviert, mit jener geheimnisvollen Aura, die man sonst nur in alten Hollywood-Filmen findet.
Krone der Schönheit
Doch nur eine der drei jungen Royals erhielt von der KI die Krone der Schönheit.
Laut der KI-Analyse, über die „gala.de“ berichtet, trägt eine europäische Thronfolgerin schon jetzt den Titel der „schönsten zukünftigen Königin Europas“.
Sie ist klug, bescheiden, spricht vier Sprachen und studiert an der Elite-Uni Harvar. Ihr Stil? Klassisch, aber nie langweilig. Ihre Haltung? Königlich, aber modern.
Ihr Name: Prinzessin Elisabeth von Belgien.
Sie ist die, die laut KI-Algorithmus die perfekte Balance aus Schönheit, Symmetrie und königlicher Ausstrahlung besitzt – und eines Tages Europas strahlendste Monarchin werden könnte.
