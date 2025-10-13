Ungarischer EU-Kommissar in Erklärungsnot

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und andere Medien hatten zuvor Rechercheergebnisse veröffentlicht, nach denen die Orbán-Regierung Geheimdienstler auf EU-Institutionen angesetzt haben soll. Zwischen 2015 und 2017 sollen so drei Spione versucht haben, Mitarbeiter der EU-Kommission zu rekrutieren oder Informationen von ihnen zu gewinnen – und dabei zumindest einmal auch Geld angeboten haben. In am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Berichten des internationalen Rechercheteams ist davon die Rede, dass Ungarns Auslandsgeheimdienst zwischen 2012 und 2018 ein Spionagenetzwerk in Brüssel aufbauen wollte.